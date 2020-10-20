جمهوريتنا مفتوحة للشراكة: "مينيخانوف" حيا المشاركين في منتدى دبي للاستثمار

سجل رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف، رسالة فيديو اليوم للمشاركين في اجتماع دبي السنوي للاستثمار (AIM). وأشار إلى أن هذه منصة ممتازة لعرض فرص الاستثمار في تتارستان، وتبادل الخبرات مع الزملاء الأجانب، وإقامة اتصالات جديدة. ونشر الفيديو على الموقع الإلكتروني لرئيس جمهورية تتارستان.

وسيعقد المنتدى عبر الإنترنت في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر بسبب الوباء. الموضوع الرئيسي: "إعادة التفكير في الاقتصاد: الانتقال إلى مستقبل رقمي ومستقر ومستدام". وشكر مينيخانوف السلطات الإماراتية على تنظيم المنتدى. وأشار إلى أن تتارستان تشارك فيها منذ إنشائها - منذ 2011.

تتارستان، كما أكد رئيس الجمهورية مينيخانوف، هي واحدة من المناطق الرائدة والمتطورة صناعياً والمبتكرة في روسيا مع إمكانات استثمارية جادة.

وهناك بنية تحتية فعالة للمستثمرين في جمهوريتنا: مناطق اقتصادية خاصة ، مناطق تنمية اجتماعية واقتصادية متطورة ، حدائق تكنولوجية ، مجمعات صناعية، حاضنات أعمال، شركات تكنولوجية.

ولفت مينيخانوف الانتباه أيضا إلى توفر المزايا الضريبية والجمركية والتجارية في تتارستان ، فضلا عن تزويد المستثمرين بالموظفين وقاعدة المواد الخام والبنية التحتية.

وختم قائلا:"جمهوريتنا مفتوحة للشراكة. أدعوكم إلى تتارستان حتى تتمكنوا من التعرف شخصيًا على خبرتنا وإمكانياتنا. قال رستم مينيخانوف ، "أتمنى لجميع المشاركين في المنتدى اجتماعات مفيدة واتصالات جديدة مثيرة للاهتمام".