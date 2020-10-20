نوفاك: من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل اتفاقية "أوبك+" بعد الأول من يناير المقبل

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية تعديل معايير اتفاق أوبك+ بعد الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، فمن الضروري تقييم تطور أوضاع السوق خلال الأشهر المقبلة.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك في تعليق على أهداف "أوبك +" بدءا من يناير 2021: "من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل اتفاق أوبك+ خارج شهر ديسمبر/ كانون الأول".

وأضاف "نحن بحاجة إلى فهم كيفية تطور الوضع خلال الأشهر القادمة".

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق، أن سوق النفط العالمي قد يتوازن بحلول نهاية عام 2020 أو بحلول منتصف عام 2021، مع مراعاة تحقيق متوسط قيمة لمدة خمس سنوات لاحتياطي النفط التجاري في العالم.

وقد انطلقت اتفاقيات "أوبك +" الجديدة في مايو المنصرم، بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا لمدة شهرين، وفي 6 حزيران/ يونيو الجاري، تم تمديد هذا الحجم إلى تموز/ يوليو. ووفقًا للشروط، يجب على 10 دول من بين 13 دولة من الدول الأعضاء في "أوبك" المشاركة في الصفقة تخفيض إنتاج النفط بمقدار 6.085 مليون برميل يوميًا في الأشهر المحددة. استنادا لمستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018، باستثناء المملكة العربية السعودية - فهي تخفض الإنتاج من 11 مليون برميل يوميًا إلى المستوى المستهدف البالغ 8.492 مليون برميل.