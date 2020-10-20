"الإمارات دبي الوطني" يهبط ببورصة دبي مع تراجع معظم أسواق الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على هبوط، اليوم الثلاثاء، وتضرر مؤشر دبي على وجه الخصوص من خسائر لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة.

ونزل المؤشر الرئيسي للأسهم في السعودية 0.2 بالمئة مع هبوط سهم شركة أرامكو السعودية 0.4 بالمئة وسهم الاتصالات السعودية 0.3 بالمئة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقررت شركتا أرامكو السعودية والسعودية للصناعات الأساسية (سابك) إعادة تقييم مشروعهما لتحويل النفط الخام إلى كيماويات بقيمة 20 مليار دولار ويتطلعان الآن بدلا من ذلك إلى دمج مرافق قائمة.

يأتي القرار في الوقت الذي تعيد فيه شركات النفط حول العالم تقييم مشاريع الطاقة للحفاظ على السيولة مع انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا الذي يهدد بإبقاء أسعار الخام ضعيفة لفترة طويلة.

وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.5 بالمئة.

ونزل المؤشر الرئيسي في بورصة دبي 1.3 بالمئة متأثرا بخسارة 3.2 بالمئة لأسهم بنك الإمارات دبي الوطني عقب انخفاض حاد لأرباح الربع الثالث إثر زيادة في رسوم الديون الرديئة بسبب أزمة فيروس كورونا. وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي 1.7 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة متضررا من هبوط سهم بنك أبوظبي الأول 0.7 بالمئة وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.9 بالمئة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة بفضل صعود سهم ناقلات 1.4 بالمئة. وأعلنت شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) عن ارتفاع صافي الربح في تسعة أشهر 23.6 بالمئة على أساس سنوي.