قبل اجتماعه السنوي… مجلس التعاون الخليجي يجتمع بمسؤولين في صندوق النقد الدولي

عقد مسؤولون من صندوق النقد الدولي اجتماعا مشتركا مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط.

ذكر ذلك الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن نايف فلاح مبارك، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد اجتماعا عبر الاتصال المرئي، مع جهاد ازعوز، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وعدد من مسؤولي الصندوق.

وتابع الموقع: "جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالتعاون في إعداد الدراسات والتقارير والأبحاث في السياسات المالية والنقدية إضافة إلى إعداد بعض الأوراق الفنية في هذا المجال".

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع السنوي المشترك بين وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس مع مدير عام صندوق النقد الدولي يوم الأحد 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.