سعر بتكوين يقفز قرب 13 ألف دولار مسجلا أعلى مستوى هذا العام

ارتفع سعر العملة الرقمية "بتكوين" إلى ما يقرب من 13000 دولار لأول مرة منذ يوليو/ تموز عام 2019، بعدما أعلنت شركة "باي بال" أنها ستسمح للعملاء باستخدام هذا النوع من الأموال الافتراضية.

وخلال تعاملات الأربعاء، زادت قيمة أكبر عملة رقمية بأكثر من ألف دولار، أو 8.5%، لتصل إلى 12915 دولارا، متجاوزة أعلى مستوياتها لهذا العام والذي بلغ 12473 دولارا في أغسطس/ آب، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرغ".

وقالت شركة "باي بال" في بيان لها اليوم: "سيكون بمقدور عملائنا استخدام العملات المشفرة للتسوق على شبكتنا بدءا من أوائل عام 2021".

​وقال الرئيس والمدير التنفيذي دان شولمان في مقابلة، إن "باي بال" تأمل أن تشجع خدمة الاستخدام العالمي للعملات الافتراضية وإعداد شبكتها للعملات الرقمية الجديدة التي قد تعتمدها البنوك المركزية والشركات.

وأضاف: "نحن نعمل مع البنوك المركزية ونفكر في جميع أشكال العملات الرقمية وكيف يمكن أن تلعب شركتنا دورا في ذلك".

وعلق مايك نوفوغراتز، مدير شركة الاستثمار "جالاكسي إنفستمنت بارتنرز"، على الخبر قائلا إنه "أهم أخبار العام في مجال العملات الرقمية"، مضيفا أن البنوك ستشرع في سباق لخدمة العملات الرقمية.