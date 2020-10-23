وزير الاقتصاد: فرنسا تحتاج إلى أكثر من ملياري يورو لفرض حظر التجول

أعلن وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، برونو لومير، اليوم الجمعة، أن فرنسا ستحتاج إلى أكثر من ملياري يورو لفرض حظر التجول في البلاد.

وقال لومير لإذاعة "أوروبا 1": "إذا أخذنا في الاعتبار 56 إدارة، فالتكلفة الإجمالية لحظر التجول لمدة ستة أسابيع ستصل إلى ما يزيد قليلا عن 2 مليار دولار، وملياري دولار إضافيين".

وسبق أن قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، في مؤتمر صحفي يوم أمس، إنه تم اتخاذ قرار بفرض حظر التجوال على 38 منطقة إضافية.

وابتداء من منتصف ليل الجمعة، سيشمل حظر التجوال 54 منطقة أي قرابة 46 مليون مواطن وسيطبق من الساعة التاسعة مساءً لغاية السادسة صباحاً وذلك لمدة ستة أسابيع.

وأضاف لومير أن فرنسا خططت لمثل هذه التكاليف مقدمًا، ويمكن أن تستمر حتى نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. وإذا تم توسيع التدابير بطريقة ما، فسيتم "إضافة موارد" جديدة، مشيرا إلى خطر حدوث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.

وقد سجلت فرنسا، يوم أمس الخميس، رقماً قياسيا جديداً من الإصابات بفيروس-19، حيث تخطى الـ 41 ألف حالة خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في يوم واحد منذ بداية الوباء.