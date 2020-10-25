رغم مقاطعة غير رسمية... ارتفاع واردات السعودية من تركيا في أغسطس 2020

ووفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن إجمالي الصادرات السعودية ارتفعت بأكثر من 12 بالمئة إلى حوالي 15.3 مليار دولار في أغسطس مقارنة مع الشهر السابق، لكن الصادرات إلى تركيا تراجعت إلى 879.4 مليون ريال من 966.4 مليون ريال في يوليو/تموز.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تصدر نشرة التجارة الخارجية لشهر أغسطس 2020م.— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) October 25, 2020
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وأوضح التقرير أن "قيمة الواردات من تركيا إلى 833.6 مليون ريال (222.28 مليون دولار) في أغسطس من 693.4 مليون في يوليو، مما يجعل تركيا تاسع أكبر مصدر للسعودية".
وكان رئيس الغرف التجارية غير الحكومية في السعودية هذا الشهر إلى مقاطعة المنتجات التركية، وقالت سلاسل متاجر رئيسية إنها ستتوقف عن شراء البضائع التركية.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كانت الوسوم التي تحث على مقاطعة المنتجات التركية من بين الأكثر تداولا خلال الشهر الماضي.
يذكر أن السعودية وتركيا على خلاف منذ عدة سنوات بخصوص السياسة الخارجية، كما أدى قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2018 إلى تصاعد التوتر بشكل حاد.
وتواجه المملكة ركودا اقتصاديا حادا هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض الدخل النفطي.
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