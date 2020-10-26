تراجع كبير لقيمة ممتلكات المستثمرين المحليين والأجانب في سوق الأسهم السعودي

تراجعت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب والخليجيين والسعوديين، في سوق الأسهم السعودي "تداول"، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، المنتهي في 22 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتراجعت أسهم السعوديين، بمقدار 86 مليار ريال مقارنة مع الأسبوع السابق، فيما هبطت قيمة ملكية الأجانب 368.58 مليون ريال، وللخليجيين بقيمة 529.63 مليون ريال، بحسب التقرير الأسبوعي لشركة السوق المالية السعودية- تداول، والذي نقله موقع "معلومات مباشر".

وبذلك هبطت ملكية المستثمرين السعوديين في الأسهم المدرجة ضمن المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" إلى 8.857 تريليون ريال، من 8.943 تريليون ريال في الأسبوع السابق المنتهي في 15 أكتوبر الجاري.

وبالنسبة للأجانب، وصلت ملكيتهم الإجمالية إلى 203.57 مليار ريال، مقارنة بـ203.94 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر الجاري. فيما ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الاستراتيجيين إلى 40.043 مليار ريال.

ووصلت قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين في سوق الأسهم السعودية إلى 42.90 مليار ريال في نهاية الأسبوع الماضي، مقابل 43.43 مليار ريال في الأسبوع السابق له.