أكبر طرح في التاريخ... "علي بابا" تخطط لإنجاز يفوق "أرامكو السعودية"

قالت شركة المدفوعات الإلكترونية الصينية العملاقة "آنت غروب"، اليوم الاثنين، إنها تخطط لجمع 34 مليار دولار في إدراج آسيوي مشترك، مما يجعله أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

ستكون الأموال المجمعة من طرح الأسهم المنفصل بين بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي أكثر بكثير من المبلغ (29 مليار دولار) الذي جمعته "أرامكو السعودية" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

تدير "آنت"، وهي الذراع المالية لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا"، منصة "علي باي"، وهي نظام الدفع عبر الإنترنت المهيمن في الصين، حيث طغت هناك أجهزة وتطبيقات الدفع الإلكتروني على المعاملات النقدية والشيكات وبطاقات الائتمان منذ فترة طويلة.

ووفقا لتصريحات مسؤولي "آنت"، تهدف شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة إلى بيع 1.67 مليار سهم لكل منها بسعر 80 دولار هونغ كونغ (10.30 دولار أمريكي) في هونغ كونغ اعتبارا من الثلاثاء.

كما سيتم بيع 1.67 مليار سهم أخرى في شنغهاي بسعر 68.80 يوان (10.30 دولار). وبذلك، سيتجاوز إجمالي الطرح 34 مليار دولار امريكي، ويمكن أن يقترب من 40 مليار دولار.

تقول الشركة إن حجم معاملاتها السنوي يتجاوز 118 تريليون يوان صيني، وإن لديها أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريا. من المقرر بدء تداول الأسهم في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.