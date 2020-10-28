تراجع عقود النفط الأمريكية بشكل حاد قبل الانتخابات

تراجعت العقود الآجلة لأسهم النفط الأمريكي بشكل حاد مع اقتراب الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية، مما يشير إلى أن عمليات البيع في الأسواق قد تتسارع بعد افتتاحها الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة 1.4%، مما يشير إلى تراجع المؤشر في البورصة للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوع. وأدى ذلك إلى انخفاض المؤشر الرئيسي بأكثر من 5% من مستوى الإغلاق القياسي في أوائل نيسان/ سبتمبر، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية.

U.S. stock futures fell sharply as rising coronavirus infections shook investors’ confidence https://t.co/TmJGImaToY — The Wall Street Journal (@WSJ) October 28, 2020

​وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي حيث سجلت مخزونات الخام زيادة بمقدار 4.6 مليون برميل لتصل إلى نحو 495.2 مليون برميل وهو ما يفوق بكثير توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادتها 1.2 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 136 ألف مليون برميل، وبحسب أرقام معهد البترول، نما استهلاك مصافي التكرير للخام 176 ألف برميل يوميا.

وزادت مخزونات البنزين 2.6 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعا قدره 961 ألف برميل، وأفادت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 436 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.