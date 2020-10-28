السعودية تسجل عجزا في الموازنة مع تراجع إيرادات النفط... لكنها ترى بارقة أمل للتعافي

سجلت الموازنة السعودية عجزا بلغ 40.768 مليار ريال (10.87 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، في ظل استمرار تراجع إيرادات النفط وسط انخفاض أسعاره وتقليص الإنتاج.

ومع ذلك، قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، إن عجز موازنة المملكة، تقلص أكثر من النصف مقارنة مع الربع الثاني، وسط زيادة في مجمل الدخل الحكومي، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وبحسب البيانات المعلنة، فرغم تراجع إيرادات النفط بنسبة 30% تقريبا في الربع الثالث إلى 92.58 مليار ريال، زادت الإيرادات الإجمالية 4% على أساس سنوي إلى 215.57 مليار ريال، لعوامل منها الزيادات الضريبية.

رفعت المملكة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها عند 15% في يوليو/ تموز لتدعيم الدخل غير النفطي، وارتفعت حصيلة الضرائب في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، وقفز إجمالي الدخل غير النفطي 63% على أساس سنوي.

وزاد الإنفاق الحكومي سبعة بالمئة على أساس سنوي إلى 256.34 مليار ريال، وساهم الدعم بأكبر زيادة، إذ ارتفع إلى 8.189 مليار ريال من 2.60 مليار في الفترة ذاتها قبل عام.

وتخطط المملكة لخفض الإنفاق في العام القادم إلى 990 مليار ريال، لكنها تتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو في ضوء تحسن إدارتها لأزمة فيروس كورونا.