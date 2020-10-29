انخفاض سعر النفط من مزيج برنت إلى أقل من 39 دولارا للبرميل

انخفض سعر برميل النفط ماركة برنت إلى أقل من 39 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر.

موسكو-سبوتنيك. وأشارت بيانات التداول في الساعة 12.02 بتوقيت موسكو إلى انخفاض سعر العقود الآجلة لشهر كانون الثاني/ يناير لنفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 1.81 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 38.92 دولارا، فيما انخفض سعر العقود الآجلة لشهر كانون الأول/ ديسمبر بنسبة 1.3 بالمئة ليبلغ 38.61 دولارا للبرميل.

هذا وتراجعت يوم أمس، العقود الآجلة لأسهم النفط الأمريكي بشكل حاد مع اقتراب الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية، مما يشير إلى أن عمليات البيع في الأسواق قد تتسارع بعد افتتاحها الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة 1.4%، مما يشير إلى تراجع المؤشر في البورصة للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوع. وأدى ذلك إلى انخفاض المؤشر الرئيسي بأكثر من 5% من مستوى الإغلاق القياسي في أوائل نيسان/ سبتمبر، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية.