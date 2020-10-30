ارتفاع أسعار الذهب عالميا بالتزامن مع بدء البنوك المركزية بيعه

وصرح إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: "يبدو أن انتعاش الدولار بلغ نهايته"، وأضاف: "انتشار الفيروس سيوفر ضغطا إضافيا على الكونغرس لتقديم المزيد من الدعم... ذلك سيعزز تداول التحفيز مستقبلا".
في سياق متصل، زادت مبيعات البنوك المركزية عن مشترياتها من الذهب لأول مرة منذ 2010، في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول المنتجة للذهب الاستفادة من ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، زادت مبيعات البنوك المركزية من الذهب عن مشترياتها بمقدار 1.12 طن خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين زادت المشتريات عن المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 9.141 طن.
وقاد مبيعات البنوك المركزية للذهب بنكا أوزباكستان وتركيا المركزيان، في حين زادت مبيعات بنك روسيا المركزي من الذهب عن المشتريات لأول مرة منذ 13 عاما.
وتوقع بنك سيتي غروب الأمريكي عودة طلب البنوك المركزية على الذهب إلى التعافي في العام المقبل بعد تباطؤ الطلب خلال العام الحالي، في أعقاب وصول الطلب على المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية في عامي 2018 و2019.
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