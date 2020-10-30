هبوط الليرة التركية إلى مستوى قياسي تاريخي بعد زلزال أزمير

أظهرت بيانات التداول أن الليرة التركية سجلت أدنى مستوياتها مقابل الدولار عقب تقارير عن زلزال ضرب مدينة أزمير التركية.

وبحلول الساعة 15:40 بتوقيت تركيا، سجلت الليرة التركية هبوطا أمام الدولار، حيث وصل سعرها أمام الدولار إلى 8.368، وهو رقم قياسي تاريخي.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن انهيار 6 مبان على الأقل في إزمير التركية نتيجة زلزال ضرب المنطقة.

وقال الوزير: "في الوقت الحالي، تلقينا معلومات عن انهيار ستة مبان في منطقتي بورنوفا وبيركلي في إزمير. ولم ترد أي معلومات عن الضحايا...".

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه اليوم الجمعة.

وكان مركز الزلزال يبعد نحو 17 كم قبالة ساحل إقليم إزمير على عمق 16 كيلومترا. وقالت وسائل إعلام إن السكان شعروا بالزلزال في ساحل تركيا على بحر إيجه وفي منطقة مرمرة التي تقع في شمال غربي البلاد.