4.8 مليار دولار قيمة الصادرات الإيرانية للعراق في 7 أشهر

أعلن مهدي مير أشرفي، رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية، اليوم الأحد، أن العراق احتل المرتبة الأولى في استيراد السلع الإيرانية خلال السبعة أشهر الماضية.

وقال أشرفي في تصريح صحفي، إن "العراق استورد سلعا من إيران بقيمة 4.8 مليار دولار بين العشرين من مارس/ آذار إلى العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين"، بحسب وكالة أنباء "فارس".

وأضاف أشرفي: "فيما جاءت الصين ثانيا بـ 4.4 مليار دولار، والإمارات ثالثا بـ 2.2 مليار دولار، وتركيا رابعا بـ 1.4 مليار دولار، وافغانستان خامسا بـ 1.3 مليار دولار".

وأوضح أن: "حجم الصادرات الإيرانية سجل 65.5 مليون طن، بقيمة 18.2 مليار دولار في الشهور السبعة المذكورة، بانخفاض كمّي 17.5 بالمئة وسعري 23 بالمئة عن ذات الفترة خلال عام 2019".

وأشار أشرفي إلى أن "حجم التجارة الخارجية (واردات وصادرات) لإيران تخطى 85 مليون طن بقيمة 38.3 مليار دولار بين 20 مارس و20 أكتوبر 2020.

وعن الواردات قال أشرفي إنها: "بلغت 19.3 مليون طن بقيمة 20 مليار دولار، حيث شكلت السلع الأساسية 13.8 مليون طن منها، فقد صدرت الصين لإيران سلعا بقيمة 5.1 مليار دولار، تلتها كل من الامارات - 4.7 مليار دولار، وتركيا - 2.2 مليار دولار، والهند - 1.2 مليار دولار، وألمانيا - 1 مليار دولار".