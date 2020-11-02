الليرة التركية تقترب من أدنى مستوى لها مقابل الدولار

حل مزيد من الضعف بالليرة التركية أمام الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، في حين ينظر المستثمرون في أثر التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية.

سجلت الليرة 8.3840 مقابل الدولار بحلول الساعة 0428 بتوقيت غرينتش، لتقترب من المستوى القياسي المنخفض 8.3850 الذي سجلته في وقت سابق اليوم.

وخسرت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري، بحسب ما نقلت "رويترز".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم السبت إن تركيا تخوض حربا اقتصادية على "المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم".

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر/ أيلول ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل تضخم.

هذا وكانت الليرة قد سجلت أدنى مستوياتها مقابل الدولار عقب تقارير عن زلزال ضرب مدينة إزمير التركية.

حيث وصل سعرها أمام الدولار إلى 8.368، وهو رقم قياسي تاريخي.