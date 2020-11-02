الذهب يرتفع وسط حالة من الحذر قبل الانتخابات الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية، وتزايد الإصابات بـ"كوفيد-19"، كما تفاقمت المخاوف الاقتصادية جراء تجدد إجراءات العزل في بعض الدول.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1886.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1018 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1887.60 دولار.

وقال كريج إرلام المحلل في أوندا لـ"رويترز": "لا نرى سوى مكاسب طفيفة (للذهب) وهذا ليس مفاجئا".

وتابع بقوله "هذا الأسبوع يحركه حدث مهم... الانتخابات الأمريكية بالطبع".

وأكمل إرلام قائلا "إن الذهب قد يشهد بعض التقلبات في الأسعار في يوم الانتخابات".

وتابع "نرى بعد التماسك في التحركات بعدما تعرض الذهب لضغوط قوية الأسبوع الماضي".

وهبطت أسعار الذهب 1.2 بالمئة في الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار، الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمنا منافسا للذهب، 0.1 بالمئة أمام سلة من العملات.

وارتفعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 23.92 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2217.74 دولار وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 850.14 دولار؛ بحسب وكالة "رويترز".