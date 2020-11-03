رئيس "أرامكو" السعودية يعلق على تراجع أرباح الشركة

علق المهندس أمين الناصر، رئيس شركة "أرامكو"، وكبير إدارييها التنفيذيين على تراجع أرباح الشركة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

وكانت "أرامكو" قد أعلنت اليوم الثلاثاء، هبوط صافي ربح الربع الثالث بنسبة 44.6 في المئة بما يتماشى مع توقعات المحللين بفعل انخفاض أسعار الخام وأحجام المبيعات وضعف هوامش التكرير والكيماويات مع تضرر الطلب بسبب فيروس كورونا.

ونزل صافي الربح إلى 44.21 مليار ريال (11.79 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول من 79.84 مليار ريال قبل عام.

وبحسب رفينيتيف كان متوسط توقعات ثلاثة محللين تحقيق ربح صاف 44.6 مليار ريال في الربع الثالث. وفقا لـ"رويترز".

وقال الناصر إن النتائج المالية عن الربع الثالث من عام 2020 للشركة التي أظهرت قوة المركز المالي والأداء التشغيلي للشركة رغم التقلبات التي تشهدها السوق وتداعيات جائحة كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأضاف: "بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث إزاء تحسّن الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وفي الوقت نفسه، حافظنا على التزامنا تجاه المساهمين من خلال الإعلان عن توزيع أرباح قدرها 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أمريكي)".

وتابع الناصر: "عملية التكامل مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” تسير، بحسب المنهجية المخطط لها، وتظل مرونتنا المدعومة بنطاق أعمالنا الفريد، وانخفاض كثافة الكربون في قطاع التنقيب والإنتاج، وانخفاض تكاليف الإنتاج، فمع تطور المشهد الاقتصادي والاجتماعي العالمي، فإن نقاط القوة هذه المدعومة بمختلف برامجنا لخفض الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري تعني أننا في وضع متميّز لدعم احتياجات الطاقة لتحقيق انتعاش عالمي مستقر".