"بـ37 نفقا"... إيران تنفذ مشروعا يربط آسيا الوسطى ببحر عمان

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن بدء أعمال تنفيذ مشروع ضخم يربط بحر عمان (المياه الحرة) بآسيا الوسطى وأفغانستان.

بدأت الورش الفنية والتنفيذية بوضع قضبان الحديد لمشروع ربط ميناء جابهار الإيراني المطل على بحر عمان بشبكة السكك الحديدية للبلاد ليصل إلى آسيا الوسطى.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد تم بدء أعمال الربط بحضور وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني وقائد مقر "خاتم الأنبياء" للبناء والإعمار.

وتبدأ سكة الحديد الجديدة من جانب ميناء جابهار وتصل إلى مدينة زاهدان، جنوب شرقي إيران بطول يبلغ حوالي 628 كم.

ويقوم بتنفيذ المشروع "مقر الأنبياء"، فيما تزود شركة "ذوب آهان" الإيرانية (مقرها في أصفهان) المشروع بالقضبان الحديدة محلية الصنع.

وأشارت الوكالة إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تطوير البنى التحتية في المناطق الشرقية لإيران، بالإضافة إلى ربط أفغانستان ودول آسيا الوسطى بالمياه الحرة.

يعتبر مشروع خط السكة الحديدية الجديدة من ضمن أنشطة التطوير الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها إيران لدعم سواحل مكران المطلة على بحر عمان، بالإضافة إلى أن دول أفغانستان وباكستان ودول آسيا الوسطى ستستفيد من هذا المشروع الكبير اقتصاديا واجتماعيا.

وسيدعم المشروع خط قطار بسرعة 160 كم في الساعة وقطارات شحن بسرعة 120 كم في الساعة، وتشمل السكة حوالي 32 محطة توقف بالإضافة إلى أن السكة تتضمن 37 نفقا و155 جسرا لتقليل المسافة واختصار الزمن.