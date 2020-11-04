مصدر: "أوبك+" لا تناقش خفضا جديدا في الإنتاج ولكن تمديد الشروط الحالية للصفقة

صرح مصدر في أحد وفود تحالف "أوبك+"، اليوم الأربعاء، بأن المنظمة لا تناقش حاليا خفضا إضافيا في إنتاج النفط، إنما خيار عدم زيادة الإنتاج بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا، اعتبارا من بداية عام 2021، كما كان مخططا له في الأصل.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأن معظم أعضاء "أوبك+"، يميلون إلى الاعتقاد بأن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لمزيد من خفض إنتاج النفط ، لكن ليس هناك إجماعا.

وأضاف: "بالحكم على المناقشات، هناك اتجاه إلى أن الوضع من أجل الخفض الإضافي ليس مناسبا تماما الآن بسبب الوباء والكوارث الجيوسياسية الأخرى. جميع المشاركين بالعملية في الوقت الحالي يقولون إن السوق غير مستقر، والحالة غير مرضية. ستتم مناقشة العديد من القضايا في الاجتماع القادم".

يذكر أن تحالف الدول المنتجة للنفط المعروف باسم "أوبك+"، كانت قد اتفقت في وقت سابق، على خفض الإمدادات إلى 9.7 مليون برميل يوميا خلال أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا، وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر.