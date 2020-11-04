السعودية..."أرامكو" تعلن موعد توزيع أرباح نقدية تتجاوز 18 مليار دولار

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أمريكي) عن الربع الثالث من عام 2020.

ذكرت ذلك صحيفة "الاقتصادية" السعودية، مشيرة إلى أن الأرباح سيتم توزيعها على الأسهم المستحقة للأرباح، وأن حصة السهم من التوزيع بلغت نحو 0.35 ريال.

وأوضحت الشركة أن تاريخ الأحقية سيكون في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الأرباح لعدد 199.88 مليار سهم، بتاريخ 30 نوفمبر.

وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أمس الثلاثاء، هبوط صافي ربح الربع الثالث بنسبة 44.6 في المئة بما يتماشى مع توقعات المحللين بفعل انخفاض أسعار الخام وأحجام المبيعات وضعف هوامش التكرير والكيماويات مع تضرر الطلب بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونزل صافي الربح إلى 44.21 مليار ريال (11.79 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول من 79.84 مليار ريال قبل عام.

وبحسب "رويترز"، كان متوسط توقعات ثلاثة محللين تحقيق ربح صاف 44.6 مليار ريال في الربع الثالث.

وتوقعت مؤسسة "ريستاد إنريجي"، الاثنين الماضي، أن الجائحة والتحول للطاقة النظيفة، سيوجهان ضربة قاصمة للطلب العالمي على النفط خلال الفترة المقبلة.