شركة غاز البصرة تفتتح البرج الأضخم برعاية رئيس الوزراء العراقي

افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، البرج الأضخم بصناعة الغاز في شركة غاز البصرة.

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عن وصول الكاظمي إلى محافظة البصرة صباح هذا اليوم الخميس، للمشاركة في افتتاح "البرج الأضخم" بصناعة الغاز في شركة "غاز البصرة"، وفي إطار الزيارة سيتم بحث عدد من الملفات.

واعتبر الكاظمي في بيان أصدره مكتبه إن:

"ذلك يعد خطوة لتحقيق تنمية حقيقية بعيدا عن الاعتماد التقليدي على النفط الخام، وأكد أن المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة التي تستحق منا الكثير".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال افتتاحه البرج الأضخم بصناعة الغاز في شركة غاز البصرة. pic.twitter.com/DJIX0Xkr9x — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 5, 2020

وأضاف أن الشراكة بين المؤسسات العراقية والشركات الدولية الرصينة، تعد طريقا مثاليا للنهوض بالاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للشباب تخدم البلد، وبين الكاظمي، أن ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفع للتفكير بالمستقبل، وبناء اقتصاد حقيقي متين، لا يعتمد كليا على النفط، بما يحقق حياة أفضل لجميع العراقيين.

الجدير بالذكر أن الكاظمي، قد وصل إلى محافظة البصرة صباح اليوم، للقاء عدد من المسؤولين في المحافظة، وإجراء جولات ميدانية لمواقع حيوية فيها. وفق موقع "فرات نيوز".