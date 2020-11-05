انخفاض أسعار النفط بسبب ضبابية الانتخابات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل الضبابية التي تحيط بالانتخابات الأمريكية ما انعكس على الأسواق.

وبحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش (10:56 بتوقيت موسكو)، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 60 سنتا أو 1.53% إلى 38.55 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو 1.55% إلى 40.59 دولارا للبرميل.

وكانت عقود الخامين قد قفزت بنحو 4% أمس الأربعاء، بحسب "رويترز".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن عدم اليقين في نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة له عواقب سلبية محتملة على الشؤون الدولية والاقتصادية.

وتوقع بايدن تفوقه على منافسه الرئيس دونالد ترامب بعدما فاز بولايتين حاسمتين، فيما تحدث الجمهوريون عن مزاعم تزوير ورفعوا دعاوى قضائية وطالبوا بإعادة إحصاء الأصوات في سباق لم تحسم نتيجته بعد.

ويشير الإحصاء الراهن للأصوات إلى أن الجمهوريين بصدد الاحتفاظ بسيطرتهم على مجلس الشيوخ فيما سيحصل الديمقراطيون على أغلبية طفيفة في مجلس النواب. ومن المرجح أن يعرقل انقسام الكونغرس بين الحزبين سعي بايدن لسن تشريعات تتعلق بأولويات مهمة مثل مكافحة تغير المناخ أو تخفيف العقوبات على إيران.