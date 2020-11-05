قفزة كبيرة بأسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة في تعاملات اليوم الخميس، في السوق المصري، مقارنة بآخر سعر مسجل أمس الأربعاء.

وزاد سعر غرام المعدن الأصفر 10 جنيهات دفعة واحدة، بحسب ما أفاد به نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب في غرفة القاهرة التجارية سابقا.

وأوضح نجيب لموقع "مصراوي" أن سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 838 جنيها مقابل 828 جنيهًا، أمس.

كما وصل سعر الغرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 718 جنيها، بينما وصل الغرام عيار 24 إلى 958 جنيها،

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6704 جنيهات، بحسب المصدر ذاته.

جاء ذلك، رغم انخفاض أسعار الذهب في مصر بنحو جنيهين للغرام خلال تعاملات أمس الأربعاء، مقارنة بمستواها يوم الثلاثاء.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.77%.

وصعد سعر الأوقية بنحو 14.7 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1917 دولارا، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ.