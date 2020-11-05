النفط يتراجع بفعل الإغلاقات الأوروبية وضبابية الانتخابات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط نحو واحد في المئة اليوم الخميس، متأثرة بزيادة مطردة في إصابات فيروس كورونا وعدم حسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية حتى الآن.

وهبط خام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.7 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 40.93 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

بينما نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.9 في المئة ليغلق على 38.79 دولار. وكان كلا العقدين قفز نحو أربعة بالمئة أمس الأربعاء.

من جانبها، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية، قائلة إن العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس لن تكون قبل 2023.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي:

"رغم بعض البيانات المشجعة على المراهنة على صعود أسعار الخام هذا الأسبوع، ما زالت سوق النفط مضطرة إلى مكابدة أوجه عدم التيقن الراجعة إلى كوفيد-19."

وسجلت إيطاليا اليوم أعلى عدد إصابات لها في يوم واحد، في حين تجاوزت الولايات المتحدة المئة ألف إصابة في يوم واحد الأسبوع الماضي، وهو مستوى قياسي مرتفع.