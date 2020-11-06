مؤشر "نيكي" الياباني يغلق قرب أعلى مستوى له منذ 29 عاما مع اقتراب بايدن من الفوز بالرئاسة

أغلق المؤشر الياباني "نيكي"، اليوم الجمعة، عند أعلى مستوى في 29 عاما، ليقتدي بتحركات قوية للأسهم العالمية، إذ يأمل المستثمرون في أن يؤدي جمود في الكونغرس الأمريكي في ظل رئاسة محتملة لجو بايدن إلى تعطيل تغييرات رئيسية على صعيد السياسة.

ارتفع المؤشر 0.91 بالمئة ليغلق عند 24325.23 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1991 حين كانت الأسواق في خضم تراجع حاد بعد انهيار فقاعة الاقتصاد الياباني.

وربح المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.52 بالمئة إلى 1658.49 نقطة.

وفي الأسبوع، ارتفع المؤشران ما يزيد عن خمسة بالمئة لكل منهما ليسجلا أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر مايو/ أيار.

ويتنبأ المستثمرون بفوز جو بايدن وأن يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، مما سيسمح لهم بعرقلة جدول أعمال الديمقراطيين مثل زيادة الضرائب على الشركات واقتراض هائل من أجل إنفاق ضخم.

وفي حين تتوقف نتيجة الانتخابات على مجموعة متضائلة من الأصوات التي لم تفرز في حفنة من الولايات المهمة، يحافظ بايدن على صدارته عن ترامب، لكن الضبابية ما زالت تلوح إذ يصعد ترامب الطعون القانونية على فرز الأصوات.

ومن بين الأسهم الرابحة ضمن 30 سهما أساسيا على المؤشر "توبكس"، قفز سهم "دايكن إندستريز" 5.44 بالمئة إذ رفعت الشركة توقعات صافي الربح للسنة المنتهية في مارس/ آذار 2021.

وربح سهم "تويوتا موتور" 0.5 بالمئة بعد أن ضاعفت الشركة وأكثر توقعاتها لأرباح التشغيل، وفقد سهم "نينتندو" مكاسب مبكرة ليغلق منخفضا 0.17 بالمئة بعد أن زادت الشركة توقعات أرباح التشغيل، بحسب ما نقلت "رويترز".

هذا وتراجع تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية جورجيا مع تواصل فرز الأصوات في الولاية، إلى أقل من 2000 صوت حتى الساعة 9:40 مساء الخميس (بالتوقيت المحلي).

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية لدى الولاية ما يقرب من 16 ألف بطاقة اقتراع يتم فرزها.

​من جانبه، قال مركز إديسون للأبحاث إنه بعد فرز 99 % من الأصوات في ولاية جورجيا الحاسمة، حصل ترامب على 49.4 % من الأصوات مقابل 49.4 % لبايدن.