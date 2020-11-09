الذهب يربح مع هبوط الدولار بفعل آمال تحفيز عقب فوز بايدن

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني، لأعلى مستوى في شهرين تقريبا مدفوعة بضعف الدولار وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز بسبب فيروس كورونا في ظل الرئيس المنتخب جو بايدن.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1960.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0518 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن الأصفر 1965.33 دولار وهو أعلى مستوى منذ 16 سبتمبر/أيلول.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، ربح الذهب 0.6 في المئة إلى 1963.20 دولار.

وقال هوي لي الاقتصادي في بنك "أو.سي.بي.سي"، في تصريح لوكالة "رويترز": "التوقعات بمزيد من التحفيز تبقي الذهب مدعوما وتدفع الدولار للهبوط...قد تكون بداية موجة صعود طويلة للذهب".

وسجل مؤشر الدولار أقل مستوى في عشرة أسابيع، مما يزيد من إغراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ووضعت إجراءات تحفيز غير مسبوقة وأسعار الفائدة المنخفضة عالميا الذهب على مسار تسجيل أفضل عام له منذ عقد، نظرا لجاذبيته كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 في المئة إلى 25.81 دولار للأوقية وكسب البلاتين 1.4 في المئة إلى 901.42 دولار، بينما نزلت الفضة 0.7 في المئة إلى 2474.34 دولار للأوقية.