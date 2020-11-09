أسعار النفط تحلق لأعلى مستوياتها خلال شهر نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط نحو 3 دولارات للبرميل، اليوم الاثنين، لكلا صنفيه خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، بعد حسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وارتفعت قيمة خام برنت 3 دولارات ليتحدد سعر التسوية عند 42.45 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا 3 دولارات ليغلق على 40.41 دولار، بحسب "رويترز".

وكانت المفوضية الأوروبية خفضت توقعاتها الاقتصادية في وقت سابق، قائلة إن العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس لن تكون قبل 2023.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي: "رغم بعض البيانات المشجعة على المراهنة على صعود أسعار الخام هذا الأسبوع، ما زالت سوق النفط مضطرة إلى مكابدة أوجه عدم التيقن الراجعة إلى كوفيد-19".

ومن جانبه قال بنك سيتي ريسيرش في مذكرة إنه مع بقاء الأسعار حول 40 دولارا، ستواصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار المجموعة التي تعرف بأوبك+، على الأرجح الالتزام باتفاقهم على كبح الإنتاج خلال الربع الرابع من 2020 والربع الأول من العام المقبل، لا أن يرفعوا الإنتاج في يناير/ كانون الثاني.

ومن المقرر أن تخفف المجموعة تخفيضات الإنتاج التي تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل إضافي اعتبارا من يناير.