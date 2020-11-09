أسعار الذهب تهبط بأكثر من 4% بعد أنباء لقاح فايزر

هبطت أسعار الذهب بشكل حاد أثناء التعاملات اليوم الاثنين بعد أن قالت "فايزر" إن بيانات أولية من دراسة كبيرة أظهرت أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة تزيد على 90 بالمئة، وهو ما دفع أسواق الأسهم إلى صعود حاد وقوض جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من أربعة في المئة إلى 1872.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1345 بتوقيت، بحسب "رويترز".

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3.7% إلى 1878.90 دولار للاوقية.

وفي وقت سابق قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ السادس عشر من سبتمبر ِأيلول عند 1965.33 دولار للأوقية مدفوعة بضعف الدولار وسط آمال بمزيد من التحفيز في أعقاب فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هوت الفضة بأكثر من خمسة في المئة إلى 24.15 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين أكثر من ثلاثة في المئة إلى 855.13 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2452.71 دولار للأوقية.