وزير المالية المصري: أنفقنا 65 مليار جنيه لمواجهة كورونا

كشف محمد معيط وزير المالية المصري، اليوم الاثنين، أن بلاده أنفقت 65 مليار جنيه حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال معيط في مقابلة تلفزيونية:" أنفقنا 65 مليار جنيه (4 مليارات دولار تقريبا) حتى نهاية يونيو من الحزمة البالغة 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة فيروس كورونا"، بحسب "رويترز".

وأوضح وزير المالية أن مصر فقدت 220 مليار جنيه (14 مليار دولار) من إيراداتها في الربع الأخير من السنة المالية 2019-2020 المنتهية في الثلاثين من يونيو/ حزيران، مع تضرر البلاد من جائحة فيروس كورونا.

وعن عجز الموازنة قال معيط: "نستهدف خفض عجز الموازنة العامة إلى 7.5% في العام المالي الحالي، من 7.9% في العام السابق".

وتوقع معيط أن يبلغ النمو الاقتصادي 3.3 بالمئة في العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو/ تموز، وهو ما سيكون في النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2.8 بالمئة و3.5 بالمئة.