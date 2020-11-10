خلال أشهر... توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل

توقع راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة فيتول، أن تتجه أسعار النفط صوب نطاق 50 دولارا للبرميل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال هاردي وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز"، إن أسعار النفط ستتجه صوب نطاق يتراوح بين 45 و49 دولارا للبرميل أو حتى 50 دولارا في الأشهر القليلة المقبلة مع السحب من المخزونات بشكل متواضع خلال الشتاء وتسارع هذا خلال منتصف 2021.

وهبطت أسعار النفط، اليوم، إذ طاردت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الأمد القريب في أوروبا والولايات المتحدة المتضررتين من فيروس كورونا، السوق بعد ارتفاع أثناء الليل تقوده أنباء مشجعة بشأن لقاح لكوفيد-19.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو ما يعادل نحو 1.4% إلى 39.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لبرنت 44 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 41.96 دولار للبرميل.

وأمس الإثنين، قفزت عقود الخامين القياسيين 8%، في أكبر مكسب يومي لهما منذ ما يزيد عن 5 أشهر.

وجاءت هذه القفزة بعد إعلان شركتي فايزر وبيونتك لصناعة الأدوية أن لقاحهما التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90% استنادا إلى نتائج تجارب أولية. لكن توزيع اللقاح بأعداد ضخمة من المرجح أن يستغرق شهورا ويخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

من جانبه، قال المستشار النفطي الدولي محمد سرور الصبان من السعودية في تصريح سابق لـ "سبوتنيك" إن "ارتفاع العقود الآجلة وخام برنت وأيضا ارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى وكذلك أسعار الأسهم العالمية، جاء انعكاسا لإعلان شركة فايتزر عن إيجاد لقاح لفايروس كورونا، ثبتت فعاليته بنسبة 90%، وهذا أول اختراق حقيقي لمواجهة كورونا الذي عم مختلف دول العالم".

وتوقع استمرار هذا الارتفاع "مع وجود أخبار سارة بخصوص اللقاح وسرعة انتشاره، ولكن المشكلة أن هذا اللقاح قد يستغرق أشهرا قبل تعميمه على مختلف دول العالم، ولذلك هناك حذر في الأسواق".