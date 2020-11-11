تسجيل
16:44 GMT11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    أردوغان يدعو إلى الادخار بالليرة التركية ويكشف عن سياسة اقتصادية جديدة تستند إلى 3 ركائز

    © Sputnik . SPUTNIK
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104289/70/1042897041_0:191:2959:1856_1200x675_80_0_0_39360c3d0c8c794b0e28fafebc43bb0e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202011111047154347-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-3-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B2-/

    أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، عن وجود 3 ركائز أساسية للسياسة الاقتصادية التركية الجديدة.

    أكد أردوغان في تصريحاته، أن السياسة الاقتصادية الجديدة التي ستتبعها تركيا تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال "الاستناد إلى 3 ركائز أساسية هي: استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي".

    وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أشار أردوغان إلى أن بلاده استطاعت خلال الـ 18 عاما الأخيرة تحقيق "تحول كبير" مكنها من "إظهار قوتها" في مختلف المجالات و"إسماع صوتها" في المحافل الدولية.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 21 سبتمبر 2020
    © AP Photo
    "أخبار فارغة"... أردوغان ينفي إجراء "تغييرات جذرية" ويكشف سبب استقالة وزير الخزانة

    واعتبر أردوغان أن تركيا وصلت إلى أفضل مؤشرات الاقتصاد الكلي في تاريخها وأنها تفوقت في مجال الخدمات على الكثير من الدول المتقدمة.

    وبين أردوغان أن تركيا قد استطاعت تسديد كافة ديونها إلى صندوق النقد الدولي وأن حكومته استطاعت "تخليص تركيا من سطوة هذه المؤسسة" على حد تعبيره.

    ونوه أردوغان إلى أن بلاده تحاول تحقيق النمو والتطور بما يتماشى مع اهافها في وقت يمر فيه العالم بمرحلة "تاريخية من التغيير السياسي والاقتصادي".

    وقال أردوغان: "مصممون على جعل بلدنا مركز جذب للمستثمرين المحليين والدوليين بمخاطر منخفضة وثقة عالية وأرباح مرضية، وهذا ما سنركز عليه في الفترة المقبلة".

    وأشار أردوغان إلى أن أنقرة تعتبر أرباح المستثمرين المحليين والدوليين الذين يثقون بالاقتصاد التركي "مكسبا لنا أيضا، وسنقدم جميع أنواع الدعم لهم".

    وكشف الرئيس التركي عن نيته القيام بعقد اجتماع مع المستثمرين الدوليين بهدف اطلاعهم على الفرص والإمكانات الدعم الذي ستقدمه بلاده لهم، وأن الإدارة الاقتصادية في تركيا ستتعامل بشكل أوثق مع جميع المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين.

    وأعلن أردوغان عن إطلاق حملة جديدة ترتكز على الاستقرار والنمو والتوظيف، وقال: "نسعى جاهدين لتخفيض نسب التضخم إلى ما دون العشرة بالمئة، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين"، داعيا المواطنين إلى مزيد من الثقة بالعملة المحلية وتحويل مدخراتهم إلى الليرة التركية وتفضيلها على باقي العملات.

    انظر أيضا:

    "أخبار فارغة"... أردوغان ينفي إجراء "تغييرات جذرية" ويكشف سبب استقالة وزير الخزانة
    "ليس من حق أحد إهدارها"... الرئيس الإيراني يتحدث عن "فرصة مناسبة" لإلغاء الحظر
    جرحى إثر اعتداء بالمتفجرات داخل مقبرة لغير المسلمين في السعودية... صور
    دمشق تكشف عن ضغوط أمريكية على مصر والإمارات لمنعهما من المشاركة في مؤتمر اللاجئين
    الكلمات الدلالية:
    الليرة التركية, انهيار الليرة, الليرة, اقتصاد, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تصوير المصور الأسترالي جيمس سيمونز، الفائز بجائزة المسابقة الدولية مصور الزفاف لعام 2020
    أجمل صور المسابقة الدولية "مصور الزفاف لعام 2020"
    بايدن: من المستحيل وقف نقل السلطة إليه
    بايدن: من المستحيل وقف نقل السلطة
    معلومات عن ميخائيل كلاشينكوف مصمم البندقية الروسية الخارقة
    معلومات عن ميخائيل كلاشينكوف مصمم البندقية الروسية الخارقة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك