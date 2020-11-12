مؤشر نيكي الياباني يرتفع 0.35 % في بداية التعاملات

ارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.35 في المئة في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وزاد نيكي إلى 25439.35 نقطة، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07 في المئة ليسجل 1727.80 نقطة، بحسب رويترز.

يأتي ارتفاع المؤشر بعد أن انتعشت أسهم التكنولوجيا الفائقة الأمريكية بعد يومين من التراجع بسبب الحماس بشأن آفاق لقاح كوفيد - 19.