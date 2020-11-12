المصرف المركزي الإماراتي يدعو وسطاء الحوالة غير المسجلين للحصول على رخصة

دعا مصرف الإمارات المركزي، اليوم الخميس، وسطاء الحوالة غير المسجلين والعاملين في دولة الإمارات، إلى التسجيل للحصول على شهادة وسيط حوالة؛ وذلك قبل نهاية المهلة المحدّدة بـ 2 كانون الأول/ديسمبر.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يسمح نظام وسطاء الحوالة للوسطاء المسجلين فقط بمزاولة أنشطة وسطاء الحوالة في الدولة، طبقاً للقانون ووفقاً للشهادة الصادرة عن المصرف المركزي.

وأكد المصرف المركزي أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة، على ضوء ما تقرره النصوص القانونية العقابية السارية، بما فيها ما ورد في قانون المصرف المركزي.

المصرف المركزي يدعو وسطاء الحوالة المالية إلى التسجيل قبل 2 ديسمبر#وام

للتفاصيل: https://t.co/fTS6Urlffj pic.twitter.com/IyT6Z4Dsb6 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 12, 2020

ويعتبر المصرف المركزي مزاولة نشاط "وسطاء الحوالة المالية" أو الترويج له، دون التسجيل والقيد في "سجل وسطاء الحوالة" لدى المصرف، جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة المالية؛ فضلاً عن الغلق الإداري لمقرات مزاولة النشاط.

ولم يتضح من القرار، كيف سيؤثر ذلك على الحولات المالية التي ترسل إلى دول مصنفة تحت العقوبات، خاصة الأمريكية؛ ومن بينها إيران والسودان.