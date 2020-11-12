بيتكوين تجتاز حاجز الـ16 ألف دولار

أفادت بيانات التداول، اليوم السبت، بارتفاع سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" بنسبة 2.89%، حيث وصل سعر العملة الواحدة إلى 16099 دولارا.

ووفقا لبيانات موقع "coinmarketcap"، ارتفع سعر البيتكوين حتى الساعة 19:00 بتوقيت موسكو بنسبة 2.89 في المئة ليبلغ 16099 دولارا، لتعود إلى سعرها السابق قبل نحو عامين.

كما ارتفعت العملات الرقمية الأخرى الشهيرة، حيث ارتفعت عملة "Ethereum" خلال آخر سبعة أيام بنسبة 10.92% ووصل سعر العملة الواحدة إلى 460.31 دولار، بينما وصل سعر عملة "Ripple" إلى 0.254 دولار، بينما حققت عملة "Bitcoin Cash" ارتفاعا وصل إلى 3.74% من قيمتها خلال آخر 7 أيام، ووصل سعرها إلى 258.04 دولار للعملة الواحدة.

يشار إلى أن قيمة السوق الرقمية تقدر حاليا بـ457.504 مليار دولار، بينما تسيطر عملة "بيتكوين" على 65.1% من قيمة السوق.