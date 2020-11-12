تسجيل
20:23 GMT12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الذهب

    رئيس شعبة الذهب المصرية يكشف أسباب اضطراب أسعار المعدن الأصفر

    © Depositphotos / Costasz
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104346/97/1043469776_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_ba4e9787b3c2326348b49e27d866ebb1.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202011121047170516-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1-/

    كشف رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية المصرية، الدكتور وصفى أمين واصف، أسباب الاضطرابات المتتالية التي شهدتها أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الوضع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو من تسبب في تلك الحالة.

    وقال واصف، في اتصال هاتفي مع"سبوتنيك" اليوم الخميس، إن: الوضع الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في حالة من القلق والشد والجذب، وهناك توقعات عن احتمالية نشوب حرب أهلية، نتيجة تصريحات الرئيس المنتخب جو بايدن عن نيته إلغاء التخفيضات الضريبية التي كان قد أقرها الرئيس السابق ترامب، هذا الأمر أوجد لدى الأمريكيين الأصليين حالة من القلق تجاه الرئيس الجديد.

    سوق الذهب.
    © Fotolia / Arabimages
    رغم صعودها عالميا... تراجع أسعار الذهب في مصر

    وأشار واصف إلى أن بايدن تعهد أيضا بإتاحة الفرصة للمتواجدين غير الشرعيين في أمريكا بتقنين أوضاعهم لكي تمكنوا من العيش السوي، وقال أيضا إنه سوف يفتح المجال أمام رعايا الدول الـ 13، التي منعت الإدارة السابقة دخولهم الولايات المتحدة، معتبرا أن هذه التصريحات أوجدت نوعا من الانقسام المجتمعي.

    وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن: الآراء تتباين سريعا داخل أمريكا في تلك التوقيتات، وبالتالي أحدث هذا نوع من القلق في البورصة العالمية ما بين مشترين وبائعين للذهب تخوفا من تدهور الأوضاع، البعض يفضل الشراء وآخرون يبيعون وشريحة ثالثة ترى ضرورة أن تضع أموالها في أماكن آمنة، لذلك نحن نشهد عمليات إرتفاع وانخفاض متوالية تكاد تكون أكثر من مرتين في اليوم، وأصبح الذهب له سعر جديد كل ربع ساعة.

     وأوضح أن: أسعار الذهب في مصر تسير وفق الأسعار العالمية ارتفاعا وهبوطا، ولا نستطيع توقع ما سيحدث خلال الأيام القادمة على المستوى العالمي في سوق الذهب، وبالنسبة لمصر فلن تتضرر كثيرا من تلك التقلبات، فليس لدينا رؤوس أموال ضخمة تستثمر في الذهب بكميات كبيرة، وبالنسبة للأفراد الاستثمارات قليلة، لكن لو نظرنا إلى سوق الذهب عالميا نجد أن هناك صناديق ضخمة تقوم باستثمار أموال كبيرة، وقد بلغت حيازة أحد تلك الصناديق 1538 طن ذهب.

    وصعدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، عقب تراجعها بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة، بعدما فاق تأثير المخاوف من التداعيات الاقتصادية لزيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 تطورات إيجابية بشأن لقاح للمرض.

    بنك دبي
    © Photo / wikipedia
    بقيمة 600 مليون دولار... بنك دبي التجاري يفتتح بورصة ناسداك

    وبحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1868.81 دولار للأوقية (الأونصة) فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1866.30 دولار للأوقية، وفقا لـ "رويترز".

    وانخفض الذهب 4.2 في المئة هذا الأسبوع بعد أنباء مشجعة، يوم الاثنين الماضي، بشأن تجارب المرحلة الأخيرة للقاح ابتكرته شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية وشريكتها الألمانية "بيو إن تيك".

    من جانبها، قالت مارغريت يانغ المحللة لدى "ديلي فيكس" التي تغطي العملة والسلع الأولية وتداولات المؤشرات: المتعاملون في الذهب يحاولون إحداث توازن بين الأنباء الإيجابية للقاح وارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.

    وأضافت أنه على الرغم من أن اللقاح ربما يؤثر في الاتجاهات المتوسطة إلى الطويلة الأمد لأسعار الذهب، فإن التحفيز النقدي والمالي مطلوب في الأجل القصير لحماية الاقتصاد العالمي.

    وألمحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد، أمس الأربعاء، مع تصاعد الجائحة في أوروبا، فيما من المتوقع ارتفاع الحالات بشكل كبير مع بداية الشتاء.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 في المئة إلى 24.18 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 في المئة إلى 866.64 دولار للأوقية فيما قفز البلاديوم 1.7 في المئة إلى 2353.38 دولار للأوقية.

    انظر أيضا:

    أسعار الذهب لليوم السبت في مصر والعالم
    صعود أسعار الذهب بعدما فاقت مخاوف فيروس كورونا تفاؤلا بشأن اللقاح
    أسعار الذهب ترتفع مجددا في مصر
    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات الرئاسية في مصر, مصر, الذهب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفنان التشكيلي البرازيلي، خورخي سيلفا روريز، يرسم قناعًا وقائيًا بناءا على طلب الزيون، حيث ينظر إلى صورة الرجل على هاتفه الخلوي، وبعمل في منزله في ريو دي جانيرو، وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في البرازيل، 10 نوفمبر 2020.
    بالصور.. واقعية وحسب الطلب.. فنان تشكيلي برازيلي "يرسم" وجوها على الكمامات
    قاعدة عسكرية روسية قد تظهر في السودان
    قاعدة عسكرية روسية قد تظهر في السودان
    قوانين إماراتية جديدة للحريات الشخصية والمرأة
    قوانين إماراتية جديدة للحريات الشخصية والمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك