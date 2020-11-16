مصر تتفق مع ألمانيا على تمويلات تنموية بقيمة 133 مليون يورو

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم الاثنين، إنها اتفقت مع المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية على تمويل 11 مشروعا جديدا في مصر بقيمة 132.8 مليون يورو، وذلك من خلال مساهمات مالية ومنح للعام 2021.

وأضافت الوزارة في بيان أن المشروعات المتفق عليها في مجالات التعليم الفني والمهني والتوظيف ودعم القطاع الخاص ودعم نظام ضمان المخاطر بمصر ومعالجة المخلفات الصلبة وغيرها، وفقا لـ "رويترز".

كانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني، أنها اتفقت على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2020، منها 4.54 مليار دولار للقطاعات التنموية التابعة للدولة و2.76 مليار للقطاع الخاص.