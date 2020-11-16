مصر تتفق مع ألمانيا على تمويلات تنموية بقيمة 133 مليون يورو

وأضافت الوزارة في بيان أن المشروعات المتفق عليها في مجالات التعليم الفني والمهني والتوظيف ودعم القطاع الخاص ودعم نظام ضمان المخاطر بمصر ومعالجة المخلفات الصلبة وغيرها، وفقا لـ "رويترز".
كانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني، أنها اتفقت على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2020، منها 4.54 مليار دولار للقطاعات التنموية التابعة للدولة و2.76 مليار للقطاع الخاص.
#إنفوجراف: تعد #مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية @EBRD حاليًا حيث تبلغ محفظة المشروعات الجارية نحو 4.6 مليار يورو تتوزع بواقع 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعًا و1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا. https://t.co/IbcG868Sd0 pic.twitter.com/da9ICEtIrc— Ministry of International Cooperation 🇪🇬 (@MOICEgypt) November 15, 2020
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