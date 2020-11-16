خبير يعلق على طرح "أرامكو" للسندات في السوق الدولية

وقال الصبان لوكالة "سبوتنيك": "طرح "أرامكو" للسندات في السوق الدولية هو لتلبية الاحتياجات الفورية من توزيع أرباح وعدت بها المساهمين من جهة، وللاستمرار في التوسع في العمليات اللاحقة بزيادة الطاقة التكريرية وزيادة إنتاجها من البتروكيماويات من جهة أخرى".

وأضاف الصبان "ويعود سبب طرح، أن الشركة قد تأثرت أرباحها بشكل كبير في الربع الثالث من هذا العام، وانخفضت بحوالي 44 في المئة نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتراخي الطلب في الأسواق العالمية بشكل عام نتيجة لجائحة كورونا، وبالتالي شركة "أرامكو" تحاول أن تستمر في أعمالها الاستثمارية وتوزيع الأرباح وعملياتها بصورة طبيعية دون التأثر بما يجري في الساحة الدولية، من حيث انخفاض أسعار النفط".

وتابع المستشار الدولي النفطي "الفوائد التي تعود على الشركة هي استمرارية وعدم تأثر برامجها الاستثمارية، وتغطية أي نقص في السيولة، ولا تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد السعودي سوى أنها تساهم في دعم كل البرامج المخطط لها والمستهدفة، وتوفي بوعودها للمساهمين بأنها ستقوم بتوزيع أرباح في نهاية كل ربع كما وعدت في السابق بالنسبة للمساهمين".

وختم الصبان بالقول "هذه الخطوة مبررة لأن عدم الاستقرار في سوق النفط هو عامل مؤقت وليس بالدائم، وما تلبث أن تعود سوق النفط إلى التحسن التدريجي ويعود الطلب العالمي في الفترة القادمة بعد زوال جائحة كورونا وبعد تعميم اللقاح الذي ظهر في الأسواق، وإن كان سيأخذ بعض الوقت ليتم تطعيم معظم سكان العالم به، والقضاء على جائحة كورونا".

وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية، مطلع الشهر الجاري، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أمريكي) عن الربع الثالث من عام 2020.