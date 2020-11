"هواوي" تعلن عن رغبتها ببيع العلامة التجارية "هونور"

ونشرت الشركة الصينية بيانا جاء فيه "تعرضت أعمال المستهلكين في هواوي لضغوط هائلة مؤخرا. ويرجع ذلك إلى عدم توفر العناصر التقنية اللازمة دائما لأعمال الهاتف المحمول لدينا. وبالتال ، قررت شركة Huawei Investment & Holding Co.، Ltd. بيع جميع أصولها التجارية (العلامة التجارية - ed. وشركة Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.، Ltd."

ونأمل أن تساعد الصفقة البائعين والموردين المرتبطين بـ Honor "على تجاوز هذا الوقت الصعب".

وأضافت الشركة "أنه عند إتمام عملية البيع، لن تمتلك هواوي أي أسهم ولن تشارك في إدارة الأعمال أو اتخاذ القرار في شركة Honor الجديدة".

أشارت Huawei إلى أنه منذ إنشائها في عام 2013 ، استهدفت علامة Honor التجارية سوق الشباب، حيث قدمت هواتف من النطاق السعري المنخفض إلى المتوسط. على مدار السنوات السبع الماضية، ونمت Honor لتصبح علامة تجارية للهواتف الذكية تشحن أكثر من 70 مليون جهاز سنويا.

في وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة توسيع العقوبات ضد شركة الاتصالات الصينية هواوي. تمJ إضافة 38 شركة تابعة أخرى للشركة إلى "القائمة السوداء".

واتُهمت شركة Huawei بالتعاون مع الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الصينية، فضلا عن إمكانية مراقبة العملاء. وتصف الشركة ادعاءات الولايات المتحدة بأنها ذات دوافع سياسية وتزعم أن واشنطن تنتهك مبادئ المنافسة في السوق.