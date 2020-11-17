نوفاك: القيود الجديدة لها تأثير أقل على طلب النفط مما كانت عليه في الموجة الأولى من الوباء

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن القيود الجديدة نتيجة تفشي جائحة كورونا لها تأثير أقل على الطلب على النفط، مما كانت عليه في الموجة الأولى من الوباء.

موسكو - سبوتنيك. كما قال نوفاك في كلمته أمام جلسة اللجنة الوزارية لـ"أوبك+"، إنه على دول صفقة "أوبك+" الالتزام بواجباتها تجاه صفقة تقليص إنتاج النفط.

وقال نوفاك: "من الضروري مواصلة الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها اليوم، وعدم اليقين المستمر والمناخ الحالي خلال الشتاء".

وأضاف نوفاك: "في مثل هذه الظروف الصعبة، تتمثل مهمتنا الرئيسية في حساب جميع العوامل المحتملة وعدم اليقين ووضع توصيات موضوعية لضمان توازن السوق".

قال نوفاك، في وقت سابق، خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1"، إن تسجيل لقاحات جديدة ضد فيروس كورونا يعطي سوق النفط أساسا للتفاؤل.

وأوضح نوفاك أن ظهور لقاح جديد من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية، أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10% خلال 24 الساعة الأخيرة.