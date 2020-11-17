"أوبك+" تقدم توصياتها بشأن مستقبل الصفقة في الأول من ديسمبر

تعهدت لجنة المراقبة الوزارية في "أوبك+" بتقديم توصيات بشأن مستقبل الصفقة في جلسة التحالف يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر، كما أعلنت عن ضرورة الاستعداد لتنفيذها.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان اللجنة عقب اجتماعها اليوم: "على جميع الدول المشاركة في الاتفاق أن تتحلى باليقظة وأن تستعد للتصرف عند الضرورة لمواجهة وضع السوق. سيتم عرض توصيات اللجنة على الاجتماع الوزاري الثاني عشر لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، والمقرر عقده عن طريق الفيديو في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2020".

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن القيود الجديدة نتيجة تفشي جائحة كورونا لها تأثير أقل على الطلب على النفط، مما كانت عليه في الموجة الأولى من الوباء.

كما قال نوفاك في كلمته أمام جلسة اللجنة الوزارية لـ"أوبك+"، إنه على دول صفقة "أوبك+" الالتزام بواجباتها تجاه صفقة تقليص إنتاج النفط.

وقال نوفاك: "من الضروري مواصلة الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها اليوم، وعدم اليقين المستمر والمناخ الحالي خلال الشتاء".