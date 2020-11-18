وزير المالية العراقي: الدولة فقدت السيطرة على ماليتها

قال وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، إن أكثر من 450 إجراء يجب اتخاذها لتحقيق أهداف ومعالجات الورقة البيضاء لتحسين الاقتصاد في البلاد.

© REUTERS / AKO RASHEED الرئيس العراقي: إقرار قانون تمويل العجز المالي خطوة مهمة لتأمين رواتب الموظفين "بغداد اليوم"، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن تصريحات علاوي، جاءت خلال ندوة اقتصادية عقدها المجلس الاقتصادي العراقي لمناقشة الورقة البيضاء.

وتابع علاوي: "في أول اجتماعات مجلس الوزراء اتفقنا على تشكيل لجنة لمعالجة الأزمة المالية تتألف من خمسة أشخاص"، مضيفا: "اللجنة بدأت العمل على الورقة البيضاء بالتعاون مع خمسة خبراء عراقيين آخرين".

واستطرد: "كانت نواة لجنة إعداد الورقة البيضاء 10 أشخاص ثم توسعت لتشمل 40 شخصا".

وقال وزير المالية العراقي: "بدأنا بعد السرد التاريخي لأسباب تردي الوضع الاقتصادي بتحليل أسباب مشكلة انخفاض إنتاجية الموظف العراقي وتأشير حالات التراجع المستمر في الاقتصاد العراقي إلى أن أصبحت الدولة فاقدة للسيطرة على ماليتها".

وتابع: "توصلنا في النتيجة إلى إقرار أكثر من 450 إجراء يجب اتخاذها لتحقيق أهداف ومعالجات الورقة البيضاء، فضلا عن وجود ملاحق سوف تصدر للورقة البيضاء".

ولفت الموقع العراقي إلى أن الندوة الاقتصادية التي تحدث علاوي على هامشها، عقدت برعاية اللجنة المالية النيابية ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية علي علاوي، ورئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار، إضافة إلى رئيس المصرف العراقي للتجارة سالم الجلبي، ومستشار رئيس الوزراء محمد الحكيم وعدد من المنظمات الاقتصادية.