العقود الآجلة لخام برنت ترتفع وسط آمال بالتعافي الاقتصادي

ارتفع خام القياس العالمي برنت في عقود يناير/ كانون الثاني دولارا واحدا إلى 44.75 دولار، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا إلى 41.25 دولار للبرميل.

وارتفعت أسواق الأسهم مدفوعة بآمال تعاف اقتصادي أسرع بعدما أعلنت مودرنا أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من الإصابة بالمرض وفقا لبيانات أولية، بحسب "رويترز".

وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا: "من المرجح أن يكون النفط الأكثر تأثرا بين فئات الأصول الرئيسية بالإعلان عن لقاح مودرنا"، مضيفا أن أنباء اللقاح الإيجابية "قدمت دعما طويل الأمد لأسعار النفط بالتأكيد"، بحسب الوكالة.

وجاءت نتائج مودرنا بعدما أعلنت فايزر الأسبوع الماضي أن لقاحها فعال بنسبة تفوق 90%.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+ والتي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا للجنة وزارية اليوم قد يوصي بتغيير حصص الإنتاج حين يجتمع جميع الوزراء يومي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأول ديسمبر/ كانون الأول.