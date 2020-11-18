جمهوريون يطلبون من ترامب السماح بوضع "صنع في إسرائيل" على منتجات الضفة الغربية

طالب نواب جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بالسماح بوضع وسم "صنع في إسرائيل" على المنتجات الإسرائيلية المصنعة في الضفة الغربية.

القدس - سبوتنيك. قال النائب عن ولاية آركنساس، توم كوتون، عبر موقعه، إنه وبرفقة النواب تيد كروز (تكساس)، وكيلي لوفلر (جورجيا)، وماركو روبيو (فلوريدا) أرسلوا خطابا للرئيس دونالد ترامب، "حثوا فيه الإدارة الأمريكية على تغيير سياسة الجمارك والإرشادات التي تعمل بها بحيث يتم السماح للبضائع الإسرائيلية المنتجة في يهوذا والسامرة بأن تحمل وسم "صنع في إسرائيل".

وبين أن اتخاذ ذلك القرار "سيمثل إنجازا من جانب الإدارة وسيواجه حركة مقاطعة إسرائيل المعادية للسامية".

وقال موقع أكسيوس الأمريكي إن الخطاب يدعو لاعتماد القرار قبل يوم 20 يناير/ كانون الثاني، موعد تسلم الرئيس الجديد للبلاد منصبه.

ويذكر أن الأمم المتحدة أصدرت في فبراير/ شباط قائمة سوداء بشركات إسرائيلية وأمريكية تعمل في مستوطنات الضفة الغربية. كما ألزمت محكمة العدل الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق منتج مستوطنات على السلع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية وليس ملصق "صنع في إسرائيل".