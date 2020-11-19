المركزي التركي يعلن عن أول "إجراء قوي وصارم" لوقف التضخم

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، عن حزمة إجراءات وصفها "بالقوية"، بهدف القضاء على مخاطر التضخم النقدي في البلاد.

وقرر البنك المركزي التركي، اليوم، "إجراء تشديد نقدي واضح وقوي من أجل القضاء على المخاطر المتعلقة بالتضخم، وبدء مرحلة تراجعه في أسرع وقت".

#عاجل | المركزي التركي يقرر إجراء تشديد نقدي واضح وقوي من أجل القضاء على المخاطر المتعلقة بالتضخم، وبدء مرحلة تراجعه في أسرع وقت — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 19, 2020

وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، فقد قرر المركزي التركي رفع أسعار الفائدة من 10.25 إلى 15%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

وأشار البيان الصادر عن المركزي التركي عقب لجنة السياسة النقدية في البنك، إلى أنه تقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس، من 10.25 إلى 15 %، بهدف إعادة تأسيس عملية خفض التضخم ودعم استقرار الليرة التركية.

#عاجل | المركزي التركي: سيتم الحفاظ على الموقف النقدي الصارم بحزم حتى يتم تحقيق انخفاض مستدام في التضخم خلال الفترة المقبلة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 19, 2020

وأكد البيان أن هذا "الموقف النقدي الصارم بحزم" سيطبق حتى تحقيق انخفاض مستدام في التضخم خلال الفترة القادمة.

واعتبر المركزي التركي في بيانه أن "إنشاء بيئة تضخم منخفضة بشكل دائم سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي" في تركيا.

ونوه البيان إلى أن الإجراءات المتبعة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "تزيد من حالة عدم اليقين في النشاط الاقتصادي وخاصة قطاع الخدمات" في البلاد.

وأكد المركزي أنه يسعى لتحقيق أهدافه من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة في القضايا المالية والاقتصادية.