مع استمرار خسائره... الدولار يفقد مكانته كأكثر العملات استخداما في المدفوعات العالمية

أصبحت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، الأداة الأكثر استخداما للمدفوعات العالمية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، متفوقة على الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ فبراير/ شباط عام 2013.

أظهرت بيانات جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، التي تعالج رسائل الدفع العابرة الحدود لأكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في 200 دولة، أن اليورو جاء أولا يليه الدولار ثم الجنيه الإسترليني والين الياباني، وتجاوز الدولار الكندي اليوان الصيني ليحتل المركز الخامس.

جددت الاضطرابات التجارية والركود الناجم عن الوباء والتنافر السياسي الضغوط التي تسببت في تقليص حصة المدفوعات الدولية بالدولار، والذي انخفض بنسبة 11% من ذروته في مارس/ آذار، ومن المتوقع استمرار انخفاضه وفقا لوكالة "بلومبيرغ".

وأوضحت "سويفت" أنها اليورو شكل 37.82% من التحويلات النقدية في الشهر الماضي، بارتفاع 6 نقاط مئوية عن نهاية العام الفائت، فيما تراجع الدولار بنسبة 4.6% ليشكل 37.64% من التحويلات، وشكلت العملات البريطانية واليابانية والكندية معا 12.25% من المعاملات.

ومع ذلك، قال بنك التسويات الدولية في تقرير صدر في يوليو/ تموز إن الدولار لا يزال العملة الرئيسية للتمويل، حيث تم تصنيف حوالي نصف جميع القروض عبر الحدود وسندات الدين الدولية بالدولار الأمريكي.

وأضاف البنك أن نحو 85% من جميع معاملات الصرف الأجنبي تحدث مقابل الدولار، وأنه يمثل 61% من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية، مشيرا إلى أن نحو نصف التجارة الدولية تتم بالعملة الأمريكية.