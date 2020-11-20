رئيس اتحاد البترول الياباني: من المتوقع أن تؤجل "أوبك+" خطة زيادة الإنتاج في يناير

قال رئيس اتحاد البترول الياباني، تسوتومو سوجيموري، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن تؤجل أوبك وحلفاؤها، على الأرجح خطة لزيادة الإنتاج في يناير/ كانون الثاني وأن يلتزموا بالتخفيضات القائمة البالغة 7.7 مليون برميل يوميا.

وأضاف سوجيموري، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، إن الطلب على البنزين في اليابان ربما ينخفض بشكل أكبر مجددا في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا مرة أخرى في الفترة الأخيرة.

هذا وانخفضت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، للجلسة الثالثة على التوالي إثر زيادة المخاوف من أن المسؤولين سيطبقون قيودا جديدة على أنشطة الأعمال بسبب ارتفاع في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 داخل البلاد.

وبالنسبة لإنتاج النفط، تعهدت لجنة المراقبة الوزارية في "أوبك+" بتقديم توصيات بشأن مستقبل الصفقة في جلسة التحالف يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، كما أعلنت عن ضرورة الاستعداد لتنفيذها.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في عقود يناير/ كانون الثاني دولارا واحدا إلى 44.75 دولار، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا إلى 41.25 دولار للبرميل.