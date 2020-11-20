شركة اتصالات بريطانية تعلن عن موعد إطلاق أقمار صناعية بواسطة "سيوز 2"

قالت شركة OneWeb البريطانية للاتصالات إنه من المقرر إطلاق 36 قمرا صناعيا للشركة بواسطة صاروخ "سيوز 2" الحامل من قاعدة فوستوتشني الفضائية الروسية في 17 ديسمبر/كانون الأول.

وقال موقع الشركة على الإنترنت: "تعلن OneWeb عن تاريخ 17 ديسمبر 2020 لعودتها إلى الرحلة".

في يونيو 2015، تم توقيع عقد بين Arianespace و OneWeb لـ 21 إطلاقا لصواريخ "سيوز" من مناطق بايكانور وفوستوتشني و كورو، وفي سبتمبر 2020، أعلن OneWeb ، بعد إعادة الهيكلة بسبب الإفلاس، أنه تم تخفيض عدد عمليات إطلاق سويوز المتعاقد عليها إلى 19. وحتى الآن، تم الانتهاء من ثلاث عمليات إطلاق: اثنتان من بايكونور وواحدة من كورو".

وتخطط OneWeb لنشر كوكبة من الأقمار الصناعية بحلول نهاية عام 2022، والتي ستوفر الوصول إلى الإنترنت العريض النطاق للمستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال تغطية سطح الأرض بالكامل.

وستبدأ الشركة في تقديم الخدمات التجارية في نهاية عام 2021. في مارس/آذار 2020، قامت الشركة، بعد إطلاق 74 قمرا صناعيا، برفع دعوى إفلاس أمام محكمة نيويورك الأمريكية.

وفي يوليو/تموز، أعلنت حكومة المملكة المتحدة والاتصالات السلكية واللاسلكية القابضة Bharti Global Limited عن استثمار مشترك بأكثر من 1 مليار دولار في OneWeb، مما أمن الشركة من الإفلاس، حيث استثمر كل جانب 500 مليون دولار.