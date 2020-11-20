"بتكوين" على أعتاب إنجاز تاريخي جديد... وتوشك على النفاد

صعدت "بيتكوين" إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات تقريبا، اليوم الجمعة، مع تواصل إقبال المستثمرين على العملة الافتراضية في ظل توقعات بأنها ستتخطى وبفارق كبير أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي يقل قليلا عن 20 ألف دولار.

تجاوزت العملة الرقمية، مستوى 18.8 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، وفقا لمنصة "كوين ديسك"، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017، لتقترب أكثر من تجاوز مستواها القياسي البالغ 19665 دولارا الذي بلغته قبل 3 سنوات.

وزادت قيمة العملة الرقمية الأكثر شهرة، بنسبة 17 بالمئة، منذ هذا بداية الأسبوع، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو/ حزيران من عما 2019، وتجاوزت مكاسبها 160 بالمئة هذا العام.

وقالت شركة التحليلات "تشاناليزس" إن عدد عملات "بتكوين" المتاحة للمستثمرين الجدد بدأ في الانخفاض، في وقت مبكر من هذا العام، وقدرت أن هناك نحو 3.4 مليون عملة متاحة منها، مضيفة أن مجموعة من المستثمرين الكبار والشركات الرئيسية والمؤسسات المالية تتحول للاستثمار فيها.

يمكن لشبكة "بتكوين" إنتاج وإصدار نحو 21 مليون وحدة فقط من العملة الرقمية، وأشارت تقارير إلى أنه محدودية المعروض منها سيجعل السعر يرتفع بشكل جنوني عند مرحلة ما.

وبحسب موقع "كوين تليغراف"، يمتلك صندوق الاستثمار في العملات الرقمية "جرايسكيل"، الذي يمثل نحو 12 مؤسسة استثمارية رفيعة المستوى، أكثر من 500 ألف عملة "بتكوين"، اشترى نصفها خلال الأشهر الستة الماضية فقط.