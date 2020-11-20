أسعار النفط تواصل الارتفاع بدعم آمال لقاح كورونا 

واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الجمعة، وزات بنحو واحد بالمئة، مسجلة ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بدعم من تجارب ناجحة للقاح لكوفيد-19.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا، بما يعادل 1.7 في المئة، لتجري تسويتها عند 44.96 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وربحت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/ كانون الأول، وهي أكثر نشاطا، 52 سنتا، أو 1.2 في المئة، لتسجل 42.42 دولار للبرميل.

كما ارتفعت عقود غرب تكساس الوسيط لديسمبر/ كانون الأول، والتي حل أجلها اليوم، 41 سنتا، أو واحدا في المئة، لتجري تسويتها عند 42.15 دولار للبرميل. وربح كلا الخامين خمسة بالمئة هذا الأسبوع.

يشار إلى أن احتمالات فعالية لقاح كوفيد-19 دعمت أسواق النفط هذا الأسبوع، إذ أعلنت شركة فايزر الأمريكية إنها ستقدم طلبا للهيئات الصحية المعنية في الولايات المتحدة اليوم للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها، وهو أول طلب من هذا القبيل في خطوة كبرى نحو توفير الحماية من فيروس كورونا المستجد.